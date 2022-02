OM-Troyes reprogrammé !

La LFP a accepté la demande des Olympiens et a décidé de reprogrammer la rencontre entre l'OM et Troyes (initialement prévue à 13h) à 17h05.





L'OM a obtenu gain de cause. Alors que les Olympiens vont disputer leur huitième de finale retour de la Ligue Europa Conférence face à Qarabag le jeudi 24 février, ils auront quelques heures de plus pour digérer le voyage avant de recevoir Troyes le 27. En effet, la LFP a décidé d'accepter la demande du club de décaler l'heure du match. Initialement prévue à 13h, la rencontre se jouera finalement à 17h05.



Voici le communiqué de la LFP : "à la demande exceptionnelle de l'Olympique de Marseille au regard de son déplacement particulièrement long le jeudi 24 février 2022 à Bakou en UEFA Europa Conference League et en accord avec les diffuseurs, la programmation de la 26ème journée de Ligue 1 Uber Eats est modifiée : initialement prévue le dimanche 27 février 2022 à 13h sur Prime Video, la rencontre ESTAC Troyes - Olympique de Marseille est désormais fixée au dimanche 27 février 2022 à 17h05 et sera diffusée sur Canal+ Sport et en co-diffusion sur Prime Video."