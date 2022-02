Pau Lopez : "Je ne suis pas un gardien bon au pied"

Le portier titulaire de l'OM cette saison, Pau Lopez, a accordé une interview à L'Équipe, où il évoque notamment la tactique et son passage à l'AS Roma.





L'Espagnol de 27 ans a évoqué ce que Jorge Sampaoli lui demande sur le terrain : "Je ne suis pas un gardien bon au pied, mais je m'adapte et essaie toujours de lire le jeu. Quand ils m'ont demandé de jouer plus haut, au début, c'était compliqué parce que tu te rends compte que tu es de plus en plus haut, tu as l'impression de finir presque dans le rond central. Il faut simplement contrôler tes émotions."





"Nous prenons peu de buts et nous concédons peu d'occasions"



Pau Lopez a également évoqué le jeu collectif de l'équipe : "Nous ne sommes pas du tout une équipe défensive. Mais la manière dont nous jouons, notre envie d'avoir la possession du ballon, fait que l'adversaire a moins d'occasions de nous faire mal. (...) À chaque fois, nous dominons, quand nous perdons le ballon, nous le perdons loin de notre but et nous essayons de le récupérer vite. Nous sommes dans le camp adverse le plus possible. Donc nous prenons peu de but et nous concédons peu d'occasions."





"Moi, je ne suis pas un passionné"



Enfin, Pau Lopez a reconnu avoir retrouvé sa joie de vivre à Marseille, qu'il avait perdu à la Roma : "La Roma, c'est un beau défi. Mais quand tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureux. Moi, je ne suis pas un passionné qui regarde du foot toute la journée. Je joue parce que j'adore ça, je m'amuse, ce n'est pas un travail. Sans cette légèreté, ton niveau baisse. (...) Ici, par exemple, j'arrive un peu avant, je reste après, à la salle, on plaisante entre nous, on discute. À Rome, j'étais heureux seulement quand je quittais le centre d'entraînement et que j'arrivais chez moi pour retrouver ma famille. (...) A la Roma, j'avais perdu la joie de m'entraîner, le plaisir de jouer au foot. Et Marseille est arrivé à point nommé. L'ambiance ici, le vestiaire, la façon de jouer, je ne sais pas pourquoi mais depuis j'ai retrouvé l'enthousiasme que j'avais perdu."