Landreau complimente le travail cohérent de Longoria

Mickaël Landreau a salué le président de l'OM, Pablo Longoria, qui fait selon lui du bon boulot à la tête du club.





"Quand on laisse un petit peu de temps et qu'il y a une cohérence d'en-haut, c'est-à-dire le président qui est aussi responsable du recrutement, qui a choisi l'entraîneur et les joueurs pour le mettre dans les meilleures conditions, ça veut dire que l'entraîneur se sent protégé. Après, il y a beaucoup de caractère. Les joueurs qui sont cherchés sont des joueurs de caractère. Je trouve qu'à Marseille, c'est quelque chose d'important. Et sportivement, je trouve que (Jorge) Sampaoli s'est adapté à la qualité individuelle de ses joueurs. Il a changé de côté les déséquilibres. Il a mis beaucoup de déséquilibre du côté de (William) Saliba parce qu'individuellement, il est exceptionnel et peut rattraper les coups. Ils sont en train de progresser et d'être consistants" a affirmé l'ancien portier sur Canal.



Un bon travail global qui tranche avec celui de son prédécesseur, Jacques-Henri Eyraud.