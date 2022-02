Pau Lopez : "Mandanda est un super coéquipier"

Le portier espagnol, âgé de 27 ans, s'est entretenu avec L'Équipe.





Dans la longue interview qu'il a accordé au journal sportif, Pau Lopez a évoqué sa relation avec Steve Mandanda, et le fait qu'il ait mis une légende du club sur le banc de touche : "Steve (Mandanda) aurait pu se comporter autrement et je l'aurais compris. Mais c'est un super coéquipier, et un vrai capitaine, qui met l'intérêt du groupe au-dessus du sien. C'est un privilège de m'entraîner avec lui. Je sais qu'à la moindre baisse de régime de ma part, il sera là. (...) Il faut y être préparé mentalement (à succéder à Steve Mandanda). Parce que peu importe qui serait venu, celui qui jouerait à la place de Mandanda serait dans le feu, critiqué, on attendrait ses erreurs. C'est une réalité, mais je ne l'ai jamais pris personnellement. Je comprends que je suis dans un endroit qui a été la maison de Mandanda depuis tant d'années, les gens sont habitués à le voir dans le but. Je me suis concentré sur moi, mes entraînements, et j'ai travaillé. (...) Je ne pourrais jamais dire du mal de Steve (Mandanda). Je suis un intrus qui est entré dans sa maison et il a toujours été super avec moi, il s'entraîne à fond, on discute. Il est toujours souriant, je ne peux que le remercier."



Cette saison, Pau Lopez, prêté par l'AS Roma, a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues avec l'OM, pour 19 buts encaissés.