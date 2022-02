La faculté d'adaptation de Sampaoli saluée par Beye

Habib Beye est revenu sur le travail du coach marseillais depuis le début de la saison.





Sur Canal+, l'ancien défenseur de l'OM a loué l'adaptation de Jorge Sampaoli et de ses joueurs pour pouvoir performer : "C'est ce qu'on appelle des systèmes hybrides. C'est-à-dire que (Boubacar) Kamara est un six lorsqu'ils ont le ballon et lorsqu'ils ne l'ont pas, Kamara vient se glisser entre les deux centraux. Du coup, on a un système en 5-4-1. Il a, de par son profil, la capacité de très bien défendre entre les deux centraux et de sortir le ballon parce qu'il est très bon techniquement. C'est une adaptation de (Jorge) Sampaoli. On dit souvent que c'est l'adaptation à la Ligue 1 mais pour moi c'est surtout l'adaptation aux profils qu'il a à sa disposition. Ce qu'il fait avec (William) Saliba, ce qu'il fait avec (Valentin) Rongier, ce qu'il fait avec Kamara, c'est parce que ces joueurs ont l'intelligence tactique pour le faire et s'adaptent à ce genre de positions."



Plus offensif et plus déséquilibré en début de saison, l'OM s'est depuis construit une solidité défensive importante, au point d'être la meilleure défense de Ligue 1 à l'heure actuelle, et avant le match contre Lyon, ce mardi soir.