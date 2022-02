Lyon-OM : Bastien au sifflet

L'arbitre de 38 ans officiera sur le match de ce mardi soir.





Pour la rencontre en retard entre Lyon et l'OM, ce mardi soir, au Groupama Stadium, la LFP a désigné Benoît Bastien. Lors du match arrêté, en novembre, c'est Ruddy Buquet qui officiait. Benoît Bastien sera assisté sur les ailes par Aurélien Berthomieu et Mehdi Rahmouni. Le quatrième arbitre sera Romain Lissorgue. Amaurey Delerue et Pierre Legat se chargeront eux de la VAR.



Le coup d'envoi entre le 11e de L1 et le 3e aura lieu à 21h, ce mardi.