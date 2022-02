Payet : "Ce tifo récompense cette belle année"

Samedi soir, contre Montpellier en Coupe de France, les supporters ont rendu hommage à Dimitri Payet en lui dédiant un tifo dans les tribunes.





Présent devant les médias ce lundi, le numéro 10 est revenu sur ce cadeau et sur sa relation parfois compliquée avec les supporters : "Dans une histoire d'amour, il y a des hauts et des bas. Mais l'amour triomphe toujours. Depuis un an et tous ces incidents, j'ai beaucoup travaillé, personnellement, mentalement. Ce tifo récompense aussi cette belle année qui vient de passer. Je leur ai donné du plaisir et c'est une façon de me remercier. On va retenir le positif. Ce qu'il s'est passé il y a un an nous a permis d'apprendre, à moi, aux supporters, au club, à tout le monde."



Il y a un an, des supporters marseillais envahissaient la Commanderie, en en voulant à Dimitri Payet, notamment. Depuis, les relations entre toutes les parties se sont grandement améliorées, jusqu'à ce samedi, où le meneur de jeu a été célébré par les fans du club.