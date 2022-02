Mercato : Belaïli a signé en L1

Cité durant de longues semaines à l'OM, Youcef Belaïli a finalement rallié le championnat de France le dernier jour du mercato d'hiver.





L'international algérien (33 sélections) a signé un bail de six mois avec Brest. Âgé de 29 ans, c'est le deuxième club de Ligue 1 que Youcef Belaïli rejoint, après Angers en 2017, où son court passage (six mois) a été mineur (1 match). Libéré en 2021 de son contrat par le Qatar SC, Youcef Belaïli a été envoyé à l'OM durant plusieurs semaines, en décembre et en janvier, notamment par son frère, qui a partagé sur les réseaux sociaux deux montages du milieu offensif avec le maillot de Marseille.



Au final, Youcef Belaïli signe bien en L1, mais chez le 13e du championnat, pour remplacer numériquement Romain Faivre, qui a signé à Lyon.