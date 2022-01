Mercato : Mandanda ne partira pas

Alors que Lorient en a fait sa priorité pour remplacer Paul Nardi, Steve Mandanda ne quittera pas l'OM cet hiver.





Depuis quelques jours, Christophe Pelissier, le coach Lorientais, a fait de Steve Mandanda sa priorité pour le poste de gardien de but. Alors que les Merlus ont exploré plusieurs pistes, celle menant au portier Marseillais était la plus chaude pour remplacer Paul Nardi. Lorient aurait même sollicité l'OM pour un prêt de six mois.



Mais selon les informations de Ouest France, qui a contacté l'entourage de l'international, un départ n'est pas envisagé cet hiver. Même si le joueur n'est pas satisfait par son statut de n°2, le recordman de matchs sous le maillot olympien devrait bel et bien terminer la saison à Marseille.