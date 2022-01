Payet confie le bien qu'il pense de Longoria et Sampaoli

Dimitri Payet (34 ans) a été impressionné par le travail réalisé par Pablo Longoria, depuis sa nomination au poste de président. Il apprécie également le football prôné par Jorge Sampaoli.





En conférence de presse, le milieu offensif a été dithyrambique sur son président : "Je l'avais dit, le boulot était énorme et il a réussi. J'ai l'impression qu'il a des coups d'avance. Le travail de Pablo aujourd'hui, il faut le remarquer parce que c'est exceptionnel." Il a également confié son plaisir à évoluer dans la formation coachée par Jorge Sampaoli : "Je suis un passionné de ballon, j'aime joué et foot et le football rêvé aujourd'hui c'est de repartir du gardien, avoir la possession et se créer des occasions. J'ai réussi à m'adapter à un poste de numéro 9. Je n'aurais jamais imaginé. Mais on est tellement connectés entre nous qu'on arrive à prendre du plaisir. On a trouvé une façon de jouer qui nous correspond. On a beaucoup de joueurs de ballons et beaucoup de joueurs qui s'intéressent à la perte du ballon."



Cette saison, Dimitri Payet a marqué 9 buts et donné 8 passes décisives en 24 apparitions, toutes compétitions confondues. Son contrat court jusqu'en juin 2024.