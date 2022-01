Sampaoli donne les dernières tendances sur le mercato

En conférence de presse, Jorge Sampaoli s'est exprimé sur la fin du mercato de l'OM. Il n'est pas inquiet par la possibilité d'un départ de dernière minute. Selon lui, Pablo Longoria a tout prévu.





Face aux journalistes, l'entraîneur de l'OM a évoqué les dernières heures du mercato. Il ne sait pour l'instant pas s'il y aura d'autres départs : "Pour l'instant, il n'y a rien de concert, rien d'officiel. Pour l'instant on peut compter sur tous les joueurs. Ça pourrait même être un problème pour nous s'il y a un mouvement à la dernière minute, mais pour l'instant, il n'y a pas de changement", a-t-il confié. Il pense quand même que Pablo Longoria a déjà des noms de possibles remplaçants : "Si je suis inquiet ? Non, le président sait ce que je pense et je sais ce que pense le président. Si ce scénario devait arriver, je pense qu'on trouverait une solution, on a des gens au club ou des recrues qui pourraient arriver au dernier moment."



Pour rappel, cet hiver, l'OM a enregistré trois signatures avec Samuel Gigot (qui ne rejoindra le club qu'en juillet), Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Il a également connu deux départs, Dario Benedetto et Jordan Amavi.