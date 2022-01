Payet : "J'avais l'impression que j'étais coupable dans ces deux histoires"

En conférence de presse, Dimitri Payet (34 ans) s'est exprimé sur l'incident qui a provoqué l'arrêt du match Lyon-OM, en novembre. Il paraît encore avoir du mal à digérer ce qu'il s'est passé, ainsi que certaines critiques qui l'ont visé.





Face aux médias, le Réunionnais s'est exprimé sur le match OL-OM qui se jouera demain soir. Il sait combien le rendez-vous est attendu par les supporters : "Ça reste un Olympico, qui se fera dans un stade vide malheureusement, mais la particularité est là." Il espère que les sanctions prononcées par les instances suffiront à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'incidents : "Il y a eu des décisions de prises et c'est le début de quelque chose j'espère. C'est vrai que depuis Lyon, il n'y a pas eu d'incident grave dans nos stades. J'espère que c'était la dernière fois. Je suis le premier déçu de jouer dans un stade vide demain, même si c'est à Lyon. Les instances ont pris des décisions et j'espère qu'ils en prendront d'autres qui arrêteront la violence dans les stades."





"Si les décideurs ne savent pas prendre de décisions..."

Il n'a pas tout digéré, dans les polémiques qui ont suivi : "J'avais l'impression que j'étais coupable dans ces deux histoires. Et c'est ça qui faisait mal, plus que la bouteille." Et de poursuivre un peu plus tard : "Mentalement, ca a été compliqué, parce que c'était la deuxième fois. On a entendu beaucoup de choses, de personnes qui donnaient leur avis mais sans lancer la moindre idée pour régler le problème. Mais c'est un combat que je veux mener, que je vais mener personnellement, mais je vais tout faire pour rayer ces images de violence et nous, les joueurs sommes les premiers à prendre des responsabilités sur ces choses là. Ca va au delà de la prise de parole. Je travaille avec des gens pour essayer de construire quelque chose. Si les décideurs ne savent pas prendre de décisions, nous les joueurs ont le fera."



Comme contre Nice, on peut imaginer que Dimitri Payet aura à coeur de faire un bon match. Malgré les absents, il ne s'agit en tout cas pas de sous-estimer les Lyonnais, d'autant que l'on peut compter sur Jean-Michel Aulas pour alimenter leur colère.