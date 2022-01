Mercato : Longoria refuse pour l'instant l'offre de West Ham pour Caleta-Car

Pablo Longoria aurait pour l'instant recalé les Hammers, dans le dossier Duje Caleta-Car (25 ans).





Selon L'Equipe, des discussions sont bien en cours avec West Ham, concernant le possible transfert du défenseur. Pour autant, le président de l'OM ne serait pour l'instant pas satisfait par les conditions proposées par les Londoniens. Il n'est pas évident qu'un accord sera trouvé d'ici ce soir minuit.



Pour rappel, l'international croate est sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2023. Il avait refusé de partir à l'occasion du mercato estival, alors que sa femme venait d'accoucher et que les propositions ne le satisfaisaient pas. Il est aujourd'hui l'un des titulaires indiscutables de l'équipe de Jorge Sampaoli et son départ affaiblirait certainement l'arrière-garde olympienne. Il permettrait en revanche de faire entrer un montant important dans les caisses du club, ce que parait avoir demandé Frank McCourt.



Recruté en 2018 pour une somme de 19 millions d'euros, Duje Caleta-Car totalise 106 apparitions sous le maillot marseillais. Il a aussi marqué 4 buts.