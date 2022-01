Lyon-OM : Dembélé et Aouar forfaits pour la rencontre

Moussa Dembélé (25 ans) manquera la rencontre Lyon-OM, mardi. Il a été testé positif à la Covid-19. C'est aussi le cas d'Houssem Aouar, lequel a été touché à l'entraînement.





L'attaquant rhodanien ne participera pas au match qui se jouera au Groupama Stadium, demain soir. Il a en effet été testé positif au coronavirus. Il ne sera d'ailleurs pas le seul absent en attaque, côté rhodanien, puisque Karl Toko Ekambi est à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), que Lucas Paqueta est en sélection, que Jason Denayer est touché à la cheville, et que Houssem Aouar s'est blessé à la cuisse et sera forfait plusieurs semaines. Par ailleurs, Bruno Guimarães, qui est aussi retenu en Amérique du Sud avec le Brésil, s'est engagé avec Newcastle. Romain Faivre et Tanguy Ndombele, qui pourraient compenser son départ, ne seront pas qualifiés.



Peter Bosz disposera donc d'un groupe affaibli. Il n'en reste pas moins que les matchs OL-OM sont toujours particuliers et qu'il est impossible d'en imaginer le scénario à l'avance. Lyon est pour l'instant 11e du classement de Ligue 1, avec 31 points obtenus en 21 rencontres.