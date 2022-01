Diaz milite pour un changement de système pour les transferts

Kevin Diaz pense que l'UEFA et la FIFA vont finir par engager une réforme du système des transferts.





"Il faut arrêter les transferts, car les clubs ne peuvent plus se le permettre ni financièrement ni émotionnellement dans la relation entre certains joueurs et leur club ou les supporters. On a un problème avec deux de nos joueurs, comme Mbappé et Kamara. Je ne veux pas qu'on reproche à un joueur d'aller à la fin de son contrat de travail. On reproche aux clubs de ne pas avoir fait le travail pour les prolonger, mais dans certains dossiers, tu ne peux pas prolonger les joueurs. On le voit notamment avec Dembélé au Barça. Personne ne peut rien faire si le joueur et ses agents ont décidé quelque chose. Tout le monde est perdant. La tendance de la fin des transferts est amorcée. La plupart des gros transferts sont des flops. Il y a des blessures dans le foot et aussi plein de choses qui font que ça ne peut pas marcher", a déclaré le consultant sur RMC Sport.



Après l'échec du fair-play financier, lequel a paru davantage sanctionner les clubs en difficulté que ceux qui abusaient, l'UEFA semble plancher sur de nouvelles réglementations. En attendant, certains clubs qui s'appuient sur des fonds quasi illimités se permettent de gros recrutements...