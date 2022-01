Lescure : "Avec Tapie, on avait des rapports toniques et excitants"

Pierre Lescure, cofondateur de Canal+ et ancien dirigeant du PSG, s'est exprimé sur ses rapports avec Bernard Tapie.





Le journaliste parisien s'est remémoré ses relations avec le boss, au début des années 90 : "Ce n'est pas possible de ne pas avoir un lien fort avec Bernard Tapie. On avait des rapports toniques et excitants. Il n'y a jamais vraiment eu de tension avec Bernard Tapie, sauf lors de la troisième saison du PSG quand y a eu des tensions de plus en plus grandes entre supporters. J'ai tout de même un souvenir lors d'un match où on est battu sur une tête de Boli après la finale gagnée de Ligue des Champions. Il y a deux boulons qui me sont passés tout près de la tête en tribune présidentielle. J'ai été exfiltré par Bernard Tapie lui-même qui était un peu gêné parce que pour que ces boulons arrivent là, il a bien fallu viser au lance-pierre", a-t-il confié sur France Bleu Paris.





"Il lui est arrivé de nous demander un coup de main"

Et de préciser : "On a, sinon, toujours eu des rapports intelligents. Il avait aussi intérêt à cela, car Canal avait un tel pouvoir financier à l'époque qu'il lui est arrivé de nous demander un coup de main. Il nous avait notamment demandé une avance sur les droits de la Ligue des Champions pour les transferts, étant quasiment déjà qualifié. Donc, il ne pouvait pas à la fois nous demander des choses comme cela, et ne pas être un peu urbain", a-t-il ajouté.



Décédé le 3 octobre 2021, Bernard Tapie a tenu les rênes de l'OM entre 1986 et 1994.