Elmaz aurait signé son contrat avec l'OM

Bartug Elmaz (18 ans) aurait paraphé un contrat avec l'OM, dans l'optique de la saison prochaine. Il pourrait prendre effet le 1er juillet, soit après la fin de son engagement avec Galatasaray.





Selon les informations rapportées par la presse turque, le joueur de Galatasaray a signé un contrat avec le club olympien. Il arrive en effet à six mois du terme de son engagement avec la formation stambouliote et est libre de négocier avec les autres clubs. Il pourrait donc revêtir les couleurs phocéennes, à compter de la saison prochaine. L'information n'est pour l'instant pas confirmée par l'OM.



Bartug Elmaz évolue pour l'instant avec la formation U19 de Galatasaray. Il n'a fait que 1 apparition avec l'équipe première et c'était face à... Marseille, et c'était au Ali Sami Yen Sports Complex NEF Stadium. Il évolue au poste de milieu défensif ou de milieu relayeur. Son nom était associé à l'OM depuis l'été dernier.