Desio : "Oui, on ne marque pas assez de buts"

Jorge Desio a répondu aux questions de la presse, samedi soir, après la qualification de l'OM contre Montpellier, en Coupe de France.





L'Argentin, adjoint de Jorge Sampaoli, suspendu, a évoqué le cas Arkadiusz Milik : "Oui, Arek (Milik) est le buteur de l'équipe en coupe de France. Il a mis son cinquième but. On a fait le choix de faire démarrer un autre joueur mais à chaque fois qu'on fait appel à lui, il répond présent. Jorge Sampaoli avait décidé de le laisser sur le banc au coup d'envoi." Rentré à la 56e, le Polonais a ouvert le score à la 74e.



Enfin, Jorge Desio a parlé du problème des tirs convertis en buts, alors que l'OM a frappé 28 fois contre Montpellier, ce samedi : "J'ai dit qu'on s'attendait à être mis en difficulté par Montpellier. C'est une bonne équipe dans un championnat difficile. Alors oui, on ne marque pas assez de buts, mais on tente de le faire à chaque fois. On tente, on tente, et je sais que c'est un détail qui est très important pour nous."



L'adjoint de Jorge Sampaoli s'est dit content de la qualification, qui propulse l'OM en quart de finale de la Coupe de France, lequel sera joué le 8 ou le 9 février.