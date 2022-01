Guendouzi est admiratif de Payet

Devant la presse, Mattéo Guendouzi a loué son coéquipier Dimitri Payet, qui a inscrit le penalty de la victoire de l'OM face à Montpellier, ce samedi soir.





"Le tifo pour Dimitri Payet ? Il le mérite, tout ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est grandiose. C'est un joueur super important pour nous que ça soit dans le vestiaire ou sur le terrain. On s'entend tous très bien avec lui et il nous aide beaucoup. Comme on l'aide beaucoup. Tout ce qu'il fait pour l'OM dure depuis des années, donc il mérite tout ce qui lui arrive aujourd'hui" a conclu le milieu de terrain de 22 ans.



Dimitri Payet (34 ans), à qui les supporters ont rendu hommage avec un tifo à son effigie, réalise pour l'instant une saison aboutie, avec 9 buts et 8 passes décisives en 24 rencontres, toutes compétitions confondues.