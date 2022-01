Amavi : "C'était dur car je savais que je n'allais pas jouer"

Le latéral, prêté à Nice, a évoqué sa première partie de saison avec l'OM, dans un entretien à Nice Matin. Il évoque notamment sa frustration envers sa gestion par Jorge Sampaoli.





"La saison dernière, avant de me blesser, j'avais retrouvé un excellent niveau. Et puis il y a eu un changement de coach, je mets du temps à revenir à mon niveau mais je prolonge mon contrat (jusqu'en 2025). Au final, je ne joue pas. Je montrais de l'envie à l'entraînement. Mais c'était dur car je savais que je n'allais pas jouer" a affirmé Jordan Amavi, avant de répondre à une question sur son avenir au-delà de cette saison : "Je n'ai pas envie d'en dire plus. Ce n'est pas le moment d'en parler. On verra tout ça plus tard. Pour l'instant, je suis prêté à Nice. Je veux que l'équipe soit performante. Faire une bonne deuxième partie de saison, il n'y a que ça qui importe."



Jordan Amavi a été prêté à l'OGC Nice avec une option d'achat de 5 millions d'euros. Le 2e de L1 pourrait la lever à la fin de la saison, si le latéral gauche réalise de bonnes performances.