Remplaçant contre Montpellier, Mandanda n'était pas à 100%

L'entraîneur adjoint de l'OM, Jorge Desio, a évoqué le cas du portier de 36 ans.





Titulaire lors des deux derniers matchs de Coupe de France, Steve Mandanda a laissé sa place à Pau Lopez hier soir dans les buts de l'OM. Présent en conférence de presse, Jorge Desio en a révélé la raison : "Steve (Mandanda) n'a pas joué car il n'était pas dans une condition physique optimale. Il a reçu un coup à la cheville et il n'était pas à 100%. Il a discuté avec le coach et il a décidé de ne pas le faire démarrer."



Selon toute vraisemblance, le gardien français devait disputer cette rencontre face à Montpellier, durant laquelle l'Espagnol Pau Lopez a encaissé un but, à la 80e. Le portier a également arrêté un penalty durant la séance des tirs au but, permettant à l'OM de s'imposer finalement 5 à 4.