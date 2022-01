Vezirian voit en l'OM et Newcastle des "clubs cousins"

Pour une énième fois, le journaliste s'est exprimé sur une vente de l'OM, en liant cette fois-ci le club phocéen au club anglais de Newcastle, récemment acheté par un fond saoudien.





C'est sur Twitch que Thibaud Vezirian a fait ce rapprochement : "Je ne veux plus donner de détails sur ce dossier, mais tout va se mettre en place, il n'y a plus qu'à attendre. L'OM, c'est le seul club qui parvient à acheter des joueurs, qui propose des salaires magnifiques, et qui arrive à faire passer dans les médias l'idée qu'il y aura encore des augmentations (de salaire) au 1er juillet. Il y a quand même des trucs très louches. (...) L'OM fait parler dans les médias saoudiens alors qu'en France on ne dit rien, et ils diront qu'ils savaient tout quand ça sortira. (...) (Bamba) Dieng à Newcastle ? C'est curieux, c'est peut-être pour s'aider entre clubs cousins (rires)."



Newcastle United serait en effet sur le jeune Sénégalais de l'OM, Bamba Dieng, pour ce mercato d'hiver. Mais en l'état, il est difficile de voir un échange de bons procédés entre des clubs supposés proches, puisque l'OM n'est toujours pas officiellement vendu à une entité saoudienne, comme Thibaud Vézirian l'affirme pourtant depuis de nombreux mois.