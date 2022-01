Rami : "C'est l'homme que je déteste le plus dans le monde du football"

Adil Rami, le défenseur de Troyes, s'en est pris à l'ancien président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud.





Licencié pour faute grave de l'OM en 2019, le défenseur central de 36 ans n'a toujours pas pardonné à Jacques-Henri Eyraud, comme il l'a montré dans des propos rapportés par L'Équipe : "C'est l'homme que je déteste le plus dans le monde du football. Je ne veux pas marcher avec lui, je ne veux pas le rencontrer, lui serrer la main. Ces gens ont des ondes négatives et salissent le football. J'ai perdu le premier tour du procès, mais je suis impatient de voir le deuxième tour en appel. Je suis plutôt serein."



Le champion du Monde 2018 affirme même qu'il aurait dû rester à Séville au lieu de signer à l'OM : "Si c'était à refaire ? Je serais resté à Séville. Je ne regrette pas d'avoir joué à l'OM, c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Mais ce n'était peut-être pas le bon timing. C'est ce que je me dis car ça s'est mal passé avec un président non professionnel et un coach que j'avais déjà eu, et avec lequel ça s'est bien fini à Lille."



Adil Rami a joué sous les couleurs phocéennes de 2017 à 2019.