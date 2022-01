Dall'Oglio : "L'OM est beaucoup plus solide défensivement"

Le coach de Montpellier, Olivier Dall'Oglio, était devant la presse après la défaite des siens contre l'OM en Coupe de France, ce samedi.





Le Montpelliérain a détaillé les différences entre l'OM de la première journée de L1, contre qui il avait perdu 3-2 au Stade de La Mosson, et celui de ce samedi soir, qu'il a emmené jusqu'aux tirs au but : "Ils ont une organisation différente, ça c'est clair. Au niveau des animations, c'est différent aussi. Ils sont beaucoup plus solides défensivement, depuis un bout de temps désormais. Il y a des garçons derrière qui ont pris leurs marques, ils sont solides à l'image de (William) Saliba. Outre le fait que tactiquement, ça a évolué, on sent qu'ils dégagent une certaine force défensive, peut-être au détriment de l'attaque. Je ne lance pas de débat, c'est juste un constat."



Durant le temps réglementaire, l'OM et Montpellier ont fait un match nul 1-1, alors que les Phocéens ont largement dominé les débats, en possession et en nombre de tirs.