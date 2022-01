Guendouzi : "La victoire est largement méritée"

Après la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, aux dépens de Montpellier, Mattéo Guendouzi a été interrogé par la presse.





Le milieu de terrain pense que la qualification olympienne est logique en regard de la performance de l'équipe : "Oui, on aurait pu clairement gagner le match avant (la séance des tirs au but), mais je ne pense pas que c'était une victoire difficile non plus. On a eu de nombreuses situations, on a maîtrisé le match, après, oui, on a fait une petite erreur qui nous a coûté un but. Mais sur l'ensemble du match, la victoire est largement méritée, donc je ne parlerai pas de victoire compliquée. Certes, ça se finit aux tirs au but, mais c'est un match qu'on a quand même maîtrisé" a révélé Mattéo Guendouzi, avant d'évoquer l'ambition de l'équipe en Coupe de France : "À partir du premier match qu'on a joué, on a dit qu'on voulait jouer cette compétition à fond, qu'on voulait la gagner. On est l'OM et on se doit de tout jouer à fond et de gagner des choses ici. Cette compétition, on va la jouer à 1000% et on va tout faire pour aller gagner."



Enfin, le joueur de 22 ans est revenu sur la séance de tirs au but parfaite, avec 5 tirs olympiens et 5 buts : "On ne l'a pas forcément travaillé à l'entraînement, même si certains joueurs en tirent en fin de séances, comme ça. Mais je pense qu'on a une très bonne maîtrise technique, du gardien à l'attaquant. Un penalty, ça peut être difficile de temps en temps, mais j'ai pleinement confiance en mes coéquipiers. (...) Ça a quand même été super bien maîtrisé, dans l'ensemble."