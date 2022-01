Payet : "Pau nous en sort un, nous on met les cinq"

Dimitri Payet (34 ans) a confié sa satisfaction, après la qualification de l'OM pour les quarts de finale de la Coupe de France. Il aussi regretté le manque de réalisme affiché sur la pelouse du stade Orange Vélodrome.





"C'est un peu la loterie les penaltys. Après, c'est toujours mieux de les jouer à domicile. J'ai senti le groupe assez serein face à cette équipe de Montpellier sur les tirs au but. Pau (Lopez) nous en sort un, nous on met les 5, donc ça suffit pour passer. (...) Quand on est 5e tireur, c'est quitte ou double, il faut prendre ses responsabilités. En face de ce tifo exceptionnel que m'ont fait les supporters, l'histoire est belle et la soirée est belle", a déclaré le milieu offensif au micro d'Eurosport 2.





"On doit être beaucoup plus efficaces"

Il a aussi souligné le problème de l'efficacité, souvent rencontré au stade Orange Vélodrome : "C'est notre problème à domicile. Le temps joue pour nos adversaires et tant qu'on ne met pas ce premier but rapidement, on n'est pas à l'abri d'un but adverse. Ce soir, on a marqué assez tard, le but encaissé est évitable. Mais on doit être beaucoup plus efficaces dans les 30 derniers mètres. On a la possession, mais c'est un peu trop stérile par moment, il faut prendre plus de risques."



Pour rappel, trois clubs sont pour l'instant qualifiés pour les quarts de finale de la compétition : Nantes, Versailles et Amiens.