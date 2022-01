Di Meco rêve d'un succès en Ligue Europa Conférence

Eric Di Meco espère que l'OM parviendra à faire un gros parcours et à remporter la Ligue Europa Conférence. Il pense qu'elle vaudrait bien la Coupe des coupes du PSG.





Au micro de RMC Sport, le consultant a donné son sentiment sur la participation de l'OM à la C4. Il considère qu'il s'agit d'une opportunité pour ajouter une ligne au palmarès des Marseillais : "Certains considèrent que ce n'est pas assez haut alors qu'on n'a même pas été capable de gagner la Ligue Europa. On fait les ronflants alors qu'on n'est même pas capables de gagner la Ligue Europa en France. Le PSG est bien content d'avoir la Coupe des Coupes ? On n'est pas en position de faire les ronflants en coupe d'Europe. On fait la fine bouche. Peut-être que pour une équipe comme l'OM, cette coupe est au niveau. Attendez de voir un quart ou une demie et vous verrez ce que ça va générer. Il y aura un engouement particulier à Marseille. Cela fait 11 ans qu'on n'a plus rien gagné. On est conscient du niveau qu'on a et du niveau du football français", a-t-il déclaré.



Pour rappel, l'OM disputera les barrages face à Qarabag, le mois prochain. En cas de qualification, il prendra part aux huitièmes de finale de la compétition.