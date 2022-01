Sampaoli : "J'ai un peu connu l'OM quand Bielsa était là"

Jorge Sampaoli a expliqué pourquoi il avait accepté le challenge que lui proposait l'OM, il y a un peu moins d'un an. Il a aussi donné le nom des deux joueurs qui l'ont particulièrement impressionné.





Lors d'un live diffusé sur Twitch, le technicien argentin s'est remémoré ses réflexions, au moment où le club marseillais l'a contacté : "Que représente l'OM aujourd'hui pour moi ? Quelque chose d'important. C'est une décision important de vie de venir ici. Je ne connaissais pas trop le championnat, pas trop le football français, même si je connaissais quelques caractéristiques. Dès que le club m'a appelé, j'ai tout de suite eu beaucoup de curiosité. J'ai un peu connu l'OM quand Bielsa était là, je me suis un peu identifié à ce club à ce moment-là. J'ai essayé de connaitre un peu plus la ville sur internet. J'ai trouvé que c'était un projet intéressant de venir en France. C'est important pour moi de venir dans ce pays", a-t-il déclaré.





"Il y a deux joueurs français dont je me souviens toujours"

Il a donné souligné les spécificités de deux joueurs qu'il a entraînés : "J'ai eu la chance de diriger de très très bons joueurs qui m'ont permis de survivre dans cette profession. (...) Il y a deux joueurs français dont je me souviens toujours : Samir Nasri et Dimitri Payet. J'ai beaucoup aimé entraîner Samir à Séville. Il m'a amené cette notion de compréhension du jeu qui était tellement supérieure pour lui, j'ai commencé à apprendre de lui aussi", a-t-il précisé.



Sampaoli totalise pour l'instant 40 rencontres sur le banc de l'OM, pour 20 succès, 14 matchs nuls et 6 défaites.