OM-Montpellier : compos probables, chaîne et horaire

L'OM accueille Montpellier, ce dimanche, dans le cadre des huitièmes de finale de la coupe de France. Horaire, chaîne de diffusion, compos probables... Voici ce qu'il faut savoir sur le match.





5 000 personnes devraient prendre place au stade Orange Vélodrome, pour cette rencontre. La jauge est en effet toujours active dans les stades français. Pour l'occasion, Jorge Sampaoli doit se passer des services de Konrad De La Fuente (blessé), Gerson (sélection), Pape Gueye et Bamba Dieng (CAN).



Côté Montpelliérain, Olivier Dall'Oglio compte aussi beaucoup d'absents. Jordan Ferri, Téji Savanier et Stephy Mavididi sont suspendus. Maxime Estève, Valère Germain, Pedro Mendes, Thibault Tamas et Mateo Loubatières sont blessés. Enfin, Ambroise Oyongo Bitolo est à la CAN.





Les compos probables d'OM-Montpellier

Voici la tendance concernant les équipes qui pourraient démarrer le match OM-MHSC.



La compo probable de l'OM : Mandanda - Rongier, Saliba, Balerdi, Peres - Guendouzi, Kamara, Harit - Under, Milik, Payet.



La compo probable de Montpellier : Bertaud - Souquet, Cozza, Sakho, Ristic - Chotard, Leroy - Sambia, Mollet, Gioacchini - Wahi.





Les dernières confrontations entre Montpellier et l'OM

L'OM n'a plus perdu contre Montpellier depuis le 4 novembre 2018.



24/05/2019 : OM 1-0 Montpellier

21/09/2019 : OM 1-1 Montpellier

06/01/2021 : OM 3-1 Montpellier

10/04/2021 : Montpellier 3-3 OM

08/08/2021 : Montpellier 2-3 OM.





OM-Montpellier, c'est sur quelle chaine et à quelle heure ?

Le match entre Montpellier et l'OM sera diffusé sur Eurosport 2. Le coup d'envoi sera donné à 21h00.