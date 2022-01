Mercato : Kamara sur le point de s'engager avec l'Atlético Madrid ?

D'après la presse espagnole, Boubacar Kamara (22 ans) est à deux doigts de s'engager avec les Colchoneros. D'autres sources affirment qu'il n'est pas intéressé par l'Atlético Madrid. Difficile d'y voir clair !





Ok Diario est formel. Le milieu défensif de l'OM est en passe de signer un contrat avec l'Atlético Madrid. Le média affirme qu'il disputera la seconde partie de saison avec l'équipe de Diego Simeone. Il ne précise en revanche pas le montant de l'opération ni la durée du contrat que pourrait parapher le joueur. L'offre initiale des Madrilènes serait de 5 millions d'euros plus des bonus, et Pablo Longoria demandait 10 millions pour le laisser filer.



L'information n'est pas la même du côté de Canal+. La chaîne cryptée affirme que le Marseillais est resté totalement indifférent à la proposition des Colchoneros, bien qu'elle fut liée à un très gros salaire. Il soupçonne ainsi qu'il se soit déjà entendu avec un autre club (Manchester United ?), en vue de la prochaine saison.



En fin de contrat en juin, Boubacar Kamara a pour l'instant refusé toutes les propositions de prolongation de ses dirigeants. Le mercato fermant ses portes lundi soir, on saura très vite qui avait raison parmi les deux médias.