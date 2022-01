Dall'Oglio : "C'est une équipe complète en ce moment"

Face aux médias, Olivier Dall'Oglio s'est exprimé sur le match qui opposera Montpellier à l'OM, ce soir, au stade Orange Vélodrome. Il pense que l'équipe olympienne gagne peu à peu en confiance.





"Marseille s'est stabilisé, s'appuie un peu sur les mêmes joueurs depuis un certain temps. Ils ont cherché pendant deux ou trois mois, différents systèmes ou animations de jeu. On sent qu'il y a beaucoup plus de confiance, notamment derrière. Il y a des défenseurs très solides, dont la confiance se diffuse", a déclaré le technicien héraultais en conférence de presse.





"Cela reste une muraille difficile à franchir"

Il juge la formation coachée par Jorge Sampaoli équilibrée : "On sent que c'est une équipe complète en ce moment. Ils sont très dangereux, prennent très peu de buts. Des garçons comme Saliba ont monté leur niveau, leur gardien aussi. Il y a des joueurs qui sont certainement plus en forme qu'en début de saison." Il pense enfin qu'il sera plus difficile de prendre en défaut son arrière-garde : "L'OM a changé dans son système, est beaucoup plus prudent. Ils ont gardé leur allant offensif, mais au niveau défensif, on sent qu'ils sont tous un peu plus concernés. Cela reste une muraille difficile à franchir."



Pour rappel, lors de la première journée, l'OM était allé battre Montpellier sur son terrain (3-2) après avoir été mené 0-2.