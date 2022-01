Zubizarreta a été surpris par l'ascension de Longoria

Andoni Zubizarreta s'est exprimé sur le travail réalisé par Pablo Longoria, depuis son arrivée à l'OM. Il a été surpris de sa nomination comme président du club.





"Pablo est arrivé dans des circonstances exceptionnelles. Il m'a appelé quand il est arrivé comme directeur sportif et je lui ai expliqué ce que nous faisions là-bas. Mais je n'ai pas eu beaucoup plus de contacts. Mais c'est surprenant que Longoria soit devenu président parce qu'en France, à part le PSG, je ne pense pas qu'il y ait de présidents non français. C'est pourquoi j'ai été surpris. Mais il est arrivé en urgence et le club s'est calmé avec lui, ce qui est louable dans un club en difficulté comme l'OM", a confié l'ancien directeur sportif olympien dans un entretien donné à Marca.



Pour rappel, Andoni Zubizarreta a occupé le poste de directeur sportif de l'OM entre 2016 et 2020. Malgré un budget important, il n'est pas parvenu à faire décoller le club, pas non plus spécialement aidé par le duo Jacques-Henri Eyraud-Rudi Garcia. Les difficultés auxquelles a été confronté Pablo Longoria sont liées aux choix opérés durant ces années.