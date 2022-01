UEFA : une nouvelle amende pour l'OM

L'UEFA a infligé une nouvelle amende à l'OM. Le club phocéen devra payer 17 500 euros pour usage d'engins pyrotechniques par ses supporters.





L'instance européenne a fait connaître de nouvelles sanctions, jeudi. Et l'une d'entre elles concerne l'OM, qui devra débourser 17 500 euros pour usages d'engins pyrotechniques à l'Orange Vélodrome, lors de la réception du Lokomotiv Moscou.



Pour rappel, l'équipe de Jorge Sampaoli s'était alors imposée 1-0, grâce à un but d'Arek Milik (35e). Et ce malgré l'expulsion de Valentin Rongier, en fin de partie. Ce succès a permis au club marseillais de terminer à la 3e position du classement du groupe E, avec 7 points, contre 9 points pour la Lazio de Rome et 12 points pour Galatasaray. Si l'objectif de qualification n'a pas été atteint, on peut imaginer que les jeunes éléments du vestiaire ont pris de l'expérience et l'OM jouera tout de même les barrages de la Ligue Europa Conférence, ces prochaines semaines.



Pour rappel, l'UEFA avait aussi condamné l'OM à un huis clos partiel après les incidents survenus contre Galatasaray.