Lyon-OM : le CNOSF a retoqué Aulas

Le CNOSF a répondu par la négative à l'OL, concernant son recours lié à la reprogrammation du match Lyon-OM.





Selon les informations publiées par L'Équipe, le CNOSF a donné tort au club de Jean-Michel Aulas, concernant la reprogrammation du match Lyon-OM. Les dates proposées par la LFP restent donc valables. En cas de qualification de Marseille contre Montpellier en coupe de France, le match se jouera le 1er février. Dans le cas contraire, la rencontre aura lieu le 10 février. Et le match OM-Montpellier est programmé samedi, au stade Orange Vélodrome.



Pour rappel, l'OL avait saisi le CNOSF, car Bruno Guimarães et Lucas Paqueta risquaient de manquer la rencontre. Or le club rhodanien a validé le transfert du premier à Newcastle... Les joueurs auriverdes sont actuellement en Amérique du Sud où ils participent aux matchs du Brésil. Côté phocéen, Gerson pourrait aussi être absent, si la rencontre se tient le 1er février.