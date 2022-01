Mercato : l'OM a refusé une offre de l'Atlético pour Kamara

Selon Marca, Pablo Longoria aurait refusé une offre de 5 millions en provenance de l'Atlético Madrid pour Boubacar Kamara.





Dans la mesure où les négociations pour une prolongation sont au point mort avec Boubacar Kamara, Pablo Longoria a donc décidé d'étudier les offres pour son milieu défensif. L'objectif étant d'éviter de le perdre gratuitement au mois de juin.



Mais évidemment, à six mois de la fin de son contrat et en sachant que le joueur ne poursuivra pas l'aventure à Marseille, les clubs ne sont pas prêts à offrir plus que quelques millions. En ce sens, Marca nous apprend que l'Atlético Madrid aurait formulé, il y a quelques heures, une offre de 5M€ assortie de divers bonus, certains difficilement atteignables, pour le joueur olympien. Une proposition refusée par Pablo Longoria qui attendrait 10M€ pour lâcher Kamara cet hiver.



Le média Madrilène ajoute que Newcastle pourrait effectuer une offre avant la fin du mercato, mais que Manchester United reste le club le mieux placé pour accueillir le milieu de terrain cet été. À ces tarifs-là, est-il vraiment judicieux de vendre Kamara alors que l'OM vise une place en Ligue des Champions ? C'est l'éternelle question. Cette saison, le minot marseillais a disputé 24 matchs avec le club et a inscrit un but.