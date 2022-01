Mercato : Lyon a refusé d'échanger Aouar avec Guendouzi plus 25 ME

L'OL a refusé d'envisager un échange entre Houssem Aouar (23 ans) et Mattéo Guendouzi (22 ans) plus 25 millions d'euros, en 2020.





Lors d'un passage sur l'émission Gone Back, le journaliste Hugo Guillemet a rappelé que Lyon avait refusé d'échanger Houssem Aouar contre Mattéo Guendouzi plus une somme conséquente : "Un peu après le Final 8 de la Ligue des Champions, il y avait eu une offre d'Arsenal pour Houssem Aouar : environ 25 millions d'euros plus Mattéo Guendouzi. Pourquoi l'Olympique Lyonnais ne l'a pas acceptée ? C'était à une époque où ils réclamaient 60 millions d'euros pour Houssem Aouar. Je comprends que Lyon l'ait refusée à l'époque en fait", a-t-il indiqué. Et d'ajouter : "Avec le contrat d'Houssem Aouar, avec les performances qu'il venait de faire au Final 8 de la Ligue des Champions, avec Mattéo Guendouzi qui n'avait pas montré ce qu'il a montré aujourd'hui à l'Olympique de Marseille... Donc c'est compréhensible. À ce moment-là, ils ne sont même pas entrés dans une phase de négociation. L'offre qu'avait adressée Edu, le directeur sportif d'Arsenal, était beaucoup trop basse en fait. Ils en attendaient 60 millions d'euros, et c'était une offre de 25 millions d'euros."



Mattéo Guendouzi aura peut-être à coeur de montrer aux Lyonnais qu'ils se sont trompés, lors du match Lyon-OM.