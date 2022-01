Milik a discuté avec Longoria et Sampaoli

Arek Milik (27 ans) aurait rencontré Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Il leur aurait répété sa motivation, ce qui aurait été très apprécié, en interne.





Selon les éléments obtenus par L'Équipe, l'OM n'avait pas fermé la porte "à double tour", concernant l'international polonais, ce mercato. Et le clan du joueur était aussi ouvert à un départ, en cas de "belle opportunité". Pour autant, aucune proposition n'est arrivée sur le bureau de Pablo Longoria, bien que la Juventus soit notamment venue aux renseignements début janvier.



Le média précise que le joueur reste déterminé à améliorer ses prestations et qu'il s'est rendu tout seul à l'entraînement, lundi, jour de repos. Il aurait également rencontré Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, à sa demande, il y a quelques jours. Il leur aurait fait part de sa motivation, espérant se montrer plus efficace et aider l'équipe à décrocher la qualification pour la Ligue des Champions. "Cette attitude positive est appréciée en interne, où on compte toujours beaucoup sur l'ancien Napolitain", indique encore le journal.



Prêté avec option d'achat, Arek Milik a disputé 18 matchs et marqué 9 buts, cette saison. Il n'a toutefois pas été prolifique en Ligue 1 (1 but en 11 apparitions).