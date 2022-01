Saliba : "Sampaoli m'apporte beaucoup de confiance"

William Saliba (20 ans) s'est exprimé sur le coaching de Jorge Sampaoli. Il pense que l'Argentin lui a beaucoup apporté, et en particulier en termes de confiance.





"Il m'a apporté beaucoup de choses... La grinta, tout ce que je n'avais pas avant. Il m'a permis de faire ressortir beaucoup de mes qualités, notamment sur le leadership. Dès le premier jour, il m'a dit que j'allais devenir l'un des leaders de l'équipe. Il m'apporte beaucoup de confiance. Même après de mauvais matchs", a déclaré le défenseur lors d'une interview donnée sur RMC Sport.





"On défend vraiment tous ensemble"

Il a notamment expliqué les changements qui avaient permis de rendre la défense de l'OM plus hermétique : "Au début de saison, on prenait beaucoup de buts. J'étais inquiet. Je me suis dit : "Si on continue comme ça, on va prendre des valises chaque week-end." On pouvait gagner, mais prendre deux buts par match. Après une trêve internationale, après le match de Lille, quand on est revenu de sélection, il nous a dit : "Ce n'est pas normal qu'on prenne des buts. Quand les gens disent qu'on prend beaucoup de buts, ça m'énerve." Depuis ce discours, on prend beaucoup moins de buts. On ne se connaissait pas tous avant. Maintenant, c'est mieux. On prend toujours des risques, mais on défend vraiment tous ensemble. Les premiers défenseurs sont les attaquants. Défensivement, on est plus nombreux qu'avant. Boubacar (Kamara) joue comme un défenseur central alors que c'est un 6. A la perte de perte du ballon, il descend directement. C'est comme si on était à cinq."



Le natif de Bondy a enfin évoqué ses relations avec les autres défenseurs : "J'ai commencé à jouer à Caleta-Car dès le match de Lorient. Il y a eu une très bonne connexion. C'est un international (croate). Il est jeune aussi. Comme moi. Mais il a beaucoup d'expérience. Il est très intelligent. Luan Peres joue aussi depuis le début de la saison. Maintenant, on se connaît. Kamara, je le connaissais depuis les sélections en jeunes. Il y a une très bonne connexion avec ces joueurs."



William Saliba est assurément l'une des forces vives de la défense de l'OM. Il devrait encore beaucoup peser sur les résultats de l'équipe, en deuxième partie de saison.