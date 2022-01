Lyon-OM : Guimaraes ne devrait pas jouer contre l'OM

Bruno Guimaraes (24 ans) est en passe de rejoindre Newcastle. Il ne devrait donc pas participer au match Lyon-OM. Islam Slimani (33 ans) paraît également sur le point de quitter le club rhodanien. Romain Faivre (23 ans) et Ander Herrera (32 ans) pourraient quant à eux arriver.





L'OL est particulièrement actif, cette fin de mercato. Jean-Michel Aulas est parvenu à négocier une enveloppe incroyable pour le transfert de Bruno Guimaraes (42 millions d'euros , + 10 millions de bonus éventuels). Le joueur va passer sa visite médicale, ce vendredi.



Pour le remplacer, Lyon penserait à Romain Faivre (Brest), pour qui les discussions seraient avancées, et aussi à Ander Herrera (PSG), lequel a démenti sur les réseaux sociaux avant de... supprimer son message. Toujours est-il que le Brésilien ne devrait donc pas jouer le match Lyon-OM. L'OL avait saisi le CNOSF pour changer les dates de reprogrammation de la rencontre (1er ou 10 février), car lui et Lucas Paqueta seraient absents. Il n'est pas évident qu'il poursuivra son recours après ça, alors que l'OM sera aussi privé de Gerson. En cas de signatures, Romain Faivre et Ander Herrera ne seraient eux pas qualifiés.



Lyon s'apprêterait également à perdre Islam Slimani, lequel devrait être prêté au Sporting pour ses derniers mois de contrat. Quant à Marcelo, il a résilié son contrat, cette semaine, et serait sur le point de s'engager avec Bordeaux.