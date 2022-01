Harit balance un dossier sur Saliba

Amine Harit (24 ans) a donné quelques détails croustillants sur les séances d'entraînement de l'OM. Selon lui, William Saliba (20 ans) a des difficultés sur les toros.





"William il mange. Je crois que le toro c'est plus important que la séance d'entraînement. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous. En fait on se donne des points, a déclaré l'international marocain lors d'un entretien donné à Maritima Radio. À chaque fin de toro, on va élire le joueur qui a été le plus mauvais sur le toro et on comptabilise les points de chacun. Et à la fin du mois, il y a le MVP. Il y en a qui pensent que le MVP c'est le meilleur joueur, et des gens pensaient que William était le meilleur joueur. Non, non. C'est le plus nul sur le mois. Sur les deux premiers mois où on l'a fait, c'est William qui a “gagné”. C'est un bon moment entre nous, on rigole. On se met dans notre séance comme ça, c'est notre rituel."



Il y a quelques jours, Cédric Bakambu a confié apprécier l'ambiance du vestiaire phocéen.