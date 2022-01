Saliba se plait à Marseille, mais...

William Saliba (20 ans) s'est exprimé sur sa situation à l'OM. Il se plait à Marseille, mais reste sous contrat avec les Gunners. Il ne sait donc pas de quoi sera fait son avenir.





Sur les ondes de RMC Sport, le défenseur a évoqué son avenir. Il ne sait pas où il jouera, la saison prochaine : "La seule chose que je peux dire c'est que je suis heureux à Marseille. J'aime la ville, le club, les supporters, l'équipe... Tout se passe bien, mais je ne sais pas ce qu'il va se passer dans six mois. L'année dernière, quand j'étais à Nice à la même période, je ne savais pas que je jouerais à Marseille. Les choses se passent tellement vite dans le football. Je n'ai pas envie de penser au futur. Je vais tout donner. Puis il y aura des discussions cet été. Cette année, ça se passe vraiment bien. J'essaie de faire comme si ce n'était pas un prêt", a-t-il indiqué.





"Ça m'a forgé un mental plus costaud"

Le joueur ne regrette pas d'avoir signé à Arsenal, même s'il n'a pas encore joué la moindre rencontre avec les Gunners : "Il ne faut pas en avoir. Il y a des choses comme ça dans le foot. Il y a des moments difficiles. Tout n'est pas tout rose. Même si ça ne s'est pas bien passé sur le plan personnel, je prends ça comme une expérience. Ça m'a forgé un mental plus costaud. Avant d'aller à Arsenal, je me suis dit que j'allais jouer, j'en étais sûr, je me demandais avec qui j'allais jouer. Je suis arrivé, j'ai joué zéro match. J'ai joué avec les U23. Ça m'a mis une bonne claque. Aujourd'hui, je suis plus concentré. Il faut faire plus à chaque fois", a-t-il poursuivi.



Bien qu'il ait été recruté pour 30 millions d'euros, Mikel Arteta ne lui a pas donné sa chance. Le joueur ne lui en veut néanmoins pas : "Pour le coach, je n'étais pas encore prêt. Quand il y a eu le premier confinement, pendant qu'il y avait leur championnat, j'étais chez moi à Paris. Je ne faisais rien du tout. Je courais un peu. Je n'avais pas de condition physique. Après s'est posée la question de savoir si j'allais jouer la coupe de France (avec Saint-Étienne, son ancien club où il était prêté)... Puis je suis rentré. Je me suis entraîné deux semaines tout seul. On a enchaîné 2-3 matchs amicaux, mais je devais retrouver la condition physique. Le championnat a enchaîné rapidement et le coach a estimé que je n'étais pas prêt. Je respecte sa décision."



Saliba totalise pour l'instant 29 apparitions sous le maillot phocéen. Son prêt ne prévoit pas d'option d'achat, ce qui rend la mission pour le conserver très difficile.