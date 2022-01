Rongier : "On pourrait tirer plus souvent"

Valentin Rongier est revenu sur le manque de prise d'initiatives des Olympiens sur certaines séquences de possessions.





Lors de certaines séquences de possession, notamment lors du déplacement à Lens, les Olympiens ont semblé privilégier un énième décalage plutôt que de tenter leur chance de loin. Pourtant, les frappes de l'extérieur de la surface sont un bon moyen pour déséquilibrer les blocs bas et forcer l'adversaire à "sortir". Une consigne du coach Sampaoli ?



"C'est vrai que l'on pourrait peut-être tirer plus souvent, surtout contre les blocs bas. C'est dû à la philosophie du coach qui veut qu'on déstabilise l'adversaire par le jeu. On devrait peut-être frapper plus souvent. Quand on est devant la surface, on cherche des redoublements de passes. Il nous dit aussi de frapper, car on abuse un peu parfois."



D'autant plus que les Marseillais ne sont pas les moins adroits de loin. Cette saison, ils ont inscrit 4 buts de l'extérieur de la surface (7ème de Ligue 1). À Bollaert, Rongier a d'ailleurs failli marquer un superbe but des 20 mètres, détourné sur la transversale par Farinez.