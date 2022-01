L'adjoint de Sampaoli parle de l'intégration des recrues

Jorge Desio est revenu sur l'intégration des deux recrues olympiennes, Sead Kolasinac et Cédric Bakambu.





"On a un effectif similaire à celui qu'on avait ces derniers mois avec deux joueurs importants en plus qui se sont très bien adaptés au groupe. L'entraîneur décidera des turn-overs, notre idée est de garder tout le monde impliqué et à son meilleur niveau à l'entraînement pour les matches du week-end. Quand les résultats sont bons, il y a cette osmose qui favorise l'arrivée des nouveaux "



Si l'ancien Gunner n'a pas encore foulé une pelouse française, Cédric Bakambu, lui, n'a eu besoin que de trois petites minutes pour se mettre en évidence en marquant le deuxième but des Olympiens à Lens. En conférence de presse, Valentin Rongier a détaillé les qualités des deux joueurs. "Cédric nous a beaucoup apporté, mais Sead s'est aussi très bien adapté, c'est facile dans ce groupe et avec la dynamique actuelle. Sead est très costaud et Cédric est très agile, il observe bien les espaces à prendre."



Enfin, l'adjoint Jorge Desio a mis en avant la volonté de Sampaoli de privilégier la forme du moment pour composer son équipe. "C'est Sampaoli qui doit décider de l'équipe, analyser qui est dans les meilleures conditions selon lui. Pour nous il n'y a pas de titulaires et de remplaçants, on ne prend pas en compte le temps de jeu. Il choisit ceux qui seront dans les meilleures dispositions sans prendre en compte le match précédent.""