Rongier : "Je ne suis pas un latéral de formation"

En conférence de presse, Valentin Rongier est revenu sur son adaptation au poste de latéral droit.





"Je ne suis pas un latéral de formation, je n'ai pas les qualités athlétiques pour le faire et prendre le couloir comme les latéraux de l'équipe de France."



Pourtant, Valentin Rongier s'est plutôt bien accoutumé à son nouveau rôle hybride de latéral-milieu droit, même s'il réaffirme que son poste de prédilection reste celui de milieu de terrain récupérateur. "J'ai été formé au milieu de terrain, je me sens bien dans cette position, quand je fais la transition entre défense et attaque. J'aime courir pour récupérer les ballons. Je préfère être milieu de terrain."



L'ancien Nantais a expliqué que toute cette organisation était d'abord rendue possible par la force collective défensive de l'équipe. "Je ne bosse pas individuellement mon poste, mais on travaille collectivement, que ce soit la ligne ou la couverture. Parfois, grâce à ses qualités de placement et d'anticipation, William (Saliba ndlr) me couvre. Je ne joue pas différemment selon la personne que j'ai en face de moi."



Cette saison, Valentin Rongier est même l'un des piliers du système Sampaoli puisqu'il a pris part à 16 des 21 matchs disputés par l'OM en Ligue 1 (0 but, une passe décisive).