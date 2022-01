Desio : "La coupe de France est très importante pour nous"

À deux jours d'affronter Montpellier, Jorge Desio a affirmé que la Coupe de France était un vrai objectif pour le club.





Dix fois vainqueur de la compétition, l'OM a une grande histoire avec la Coupe de France et nourrit de grandes ambitions pour cette édition 2022. Et malgré la domination du PSG (vainqueur de 6 des 7 dernières éditions), Valentin Rongier estime que les Olympiens ont un coup à jouer. "Bien sûr que non, on ne se dit pas qu'elle est pour Paris, on sait que la Coupe est un titre à jouer sans énormément de matchs même s'il y a évidemment de très belles équipes. On a envie de la jouer à fond. On a envie de gager un titre, on pense qu'on a l'effectif pour jouer toutes les compétitions. On va tout faire pour gagner tous les matches."



Un sentiment évidemment partagé par l'ensemble du groupe et du staff, mais qui passera par une victoire contre Montpellier en huitièmes, samedi à 21h, comme l'explique Jorge Desio qui reconnait que l'OM est plus en difficulté à domicile. "C'est vrai que les statistiques disent que l'on est moins bons à domicile, on les regarde. On planifie les matches de la même manière, faire attention en défense et être agressifs. Ça marche un peu mieux à l'extérieur donc on doit équilibrer un petit peu. Il n'y a pas une grande différence, il y a aussi le style, ce qui nous arrive à l'extérieur peut nous arriver au Vélodrome.La coupe de France est très importante, de toute façon, on prend tous les matches au sérieux. En Coupe on veut aller le plus loin possible et tout le monde a cette même envie. Il faut jouer à fond pour essayer de gagner cette rencontre qu'on a devant nous."