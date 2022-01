Rongier et Desio louent l'exemplarité de Mandanda

En conférence de presse, Jorge Desio puis Valentin Rongier ont, tour à tour, salué le comportement de portier marseillais.





Cantonné à un statut de remplaçant depuis le début de la saison, Steve Mandanda (6 matchs disputés toutes compétitions confondues) n'est pas du genre à laisser ses états d'âme prendre le dessus. Le joueur le plus capé de l'histoire du club continue d'assumer son rôle de leader au quotidien comme l'explique Valentin Rongier : "Steve est toujours très concerné à l'entraînement, c'est un leader naturel. Il n'a pas besoin de hausser la voix pour qu'on l'écoute. Il a le sourire, il ne laisse rien transparaître. Cela doit être compliqué pour lui, mais il ne le montre pas. C'est un grand professionnel." "



Même son de cloche chez Jorge Desio, l'assistant de Jorge Sampaoli, qui nous apprend d'ailleurs Pau Lopez a un peu de fièvre. L'occasion de voir Steve Mandanda titulaire contre Montpellier samedi ? "Concernant Pau Lopez, il a eu un petit peu de fièvre, mais ça va, on attend demain et on verra. Steve est une personne incroyable, par sa personnalité et sa disponibilité. C'est un exemple pour tout le monde." "



Titulaire lors des deux premiers matchs de Coupe de France contre Cannet-Rocheville et Chauvigny, Desio n'a pourtant pas confirmé sa reconduction pour le match face à Montpellier.