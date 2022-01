La Roma prête à lâcher Kamara ?

Devant la longueur des négociations, la Roma aurait décidé de se retirer du dossier Boubacar Kamara.





Il ne fait plus guère de doute que Boubacar Kamara ne prolongera pas l'aventure à l'OM alors qu'il arrive en fin de contrat au moins de juin. Dans cette optique, Pablo Longoria aurait décidé de le vendre cet hiver pour ne pas le voir partir gratuit dans six mois.



Parmi les premiers clubs à s'intéresser au minot marseillais, l'AS Roma et José Mourinho avaient fait de Kamara l'une de leurs priorités pour renforcer l'entrejeu. Mais face à des négociations qui trainent en longueur, le club de la Louve aurait décidé de se tourner vers d'autres profils. D'autant plus que la concurrence d'Aston Villa et Manchester United rend ce dossier plus compliqué à boucler. Côté Olympien, il ne reste désormais que quatre jours pour espérer récupérer quelques millions d'euros dans la transaction.