Di Meco : "Il ne faut pas brader les joueurs"

À quelques jours de la fin du mercato hivernal, les dirigeants Marseillais cherchent encore à renforcer l'effectif. Mais pour cela, il faut vendre les quelques joueurs ayant une bonne valeur marchande ou d'autres, comme Boubacar Kamara, qui pourraient partir libre en fin de saison. Une stratégie qui n'est pas vraiment du goût d'Eric Di Meco, qui estime que le club doit garder ses forces en présence pour aller décrocher la Ligue des Champions.



Sur le plateau de BFM, l'ancien latéral gauche de l'OM explique : "il y a un calcul à faire pour l'OM. Bien sûr qu'on sait que l'OM est en difficulté financière. Est-ce qu'il ne faudrait pas finir en Ligue des champions sans vendre des garçons et les garder encore quatre mois ? Cela veut dire que tu les as valorisés et qu'ils seront vendus un petit peu plus que si tu avais dû les vendre en début de saison. Quand tu es dans une course pour la Ligue des champions et encore en lice en coupe d'Europe, je pense qu'il faut garder tes meilleures armes. Et tes meilleures armes, c'est Kamara. Pour moi, il ne partira pas. Il est trop précieux. Aussi, un garçon comme Caleta-Car, que tu voulais brader, peut-être qu'en fin de saison, tu le vendras plus cher. Je pars du principe qu'il ne faut pas brader les joueurs en ce moment."