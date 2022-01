Florent Germain et l'exigence de Sampaoli à l'entraînement

Le journaliste de RMC s'est exprimé sur l'exigence du coach Argentin durant les séances d'entraînement, notamment en termes de qualité de passes.





Jorge Sampaoli a débarqué à Marseille avec sa philosophie de jeu et ne s'est jamais écarté de sa ligne de conduite. Mais pour arriver à maîtriser un tel système, le coach Argentin s'est montré très exigeant aux entraînements. C'est en tout cas ce que rapporte le journaliste de RMC Florent Germain : "Malheureusement, on ne voit pas les entrainements du début à la fin, mais sur ce qu'on peut voir et déceler en début de séance à chaque fois, c'est que Sampaoli leur met la pression. Il faut que leurs passes soient appuyées. Le moindre toro ou exercice, il donne de la voix. Pour lui, c'est non négociable, les passes doivent être bien appuyées et les contrôles propres. Il insiste beaucoup là-dessus et ça porte ses fruits"



Une méthode qui porte pour l'instant ses fruits puisque l'OM a pris en moyenne 1.82 point par match (toutes compétitions confondues) depuis l'arrivée de Sampaoli en février 2021.