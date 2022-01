Mercato : l'OM fixe le prix de Dieng

Alors que l'OM cherche toujours à faire rentrer de l'argent dans les caisses, le club aurait fixé le prix de Bamba Dieng à 15M€ pour les clubs intéressés.





Bamba Dieng va-t-il quitter l'OM seulement 6 mois après s'y être révélé ? Ça se pourrait bien tant les joueurs cotés sur le marché se font rares au sein de l'effectif marseillais. Dans cette optique et après le recrutement de Cédric Bakambu dans le même profil, les dirigeants olympiens auraient changé de position concernant l'attaquant Sénégalais. Toujours surveillé par la DNCG, le club souhaiterait remplir les caisses pour pouvoir continuer son mercato.



De ce fait, l'OM aurait ouvert la porte à un départ et aurait estimé sa valeur à 15M€, bien que Dieng ne soit pas pressé de quitter le club selon les informations de La Provence. Toujours d'après le quotidien, plusieurs clubs anglais auraient un oeil sur l'attaquant de 21 ans, parmi lesquels Crystal Palace, Aston Villa, West Ham et Newcastle, mais aucune offre n'a pour l'instant été transmise à l'état-major marseillais.